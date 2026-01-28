Размер шрифта
В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Олейниковым

Прощание с режиссером Олейниковым завершилось на Троекуровском кладбище
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Москве на Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с режиссером, продюсером и телеведущим Александром Олейниковым. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, похороны пройдут также на Троекуровском кладбище, на 36-м участке.

Проститься с Олейниковым пришли, помимо близких и коллег, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, певица Лариса Долина, певец Дмитрий Маликов, режиссеры Федор Бондарчук, Ренат Давлетьяров, Александр Стриженов и Игорь Угольников, продюсеры Александр Акопов, Игорь Толстунов и Андрей Калинкин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и другие, пишет издание.

Александр Олейников скончался 24 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти, по словам источников из окружения продюсера, стал оторвавшийся тромб.

Он пришел на телевидение в 20 лет и связал с этой сферой всю дальнейшую карьеру. Олейников работал над созданием рейтинговых проектов, а его профессиональные качества высоко ценились не только в России, но и за рубежом — режиссера приглашали к сотрудничеству иностранные компании. Несколько лет продюсер провел за границей, однако затем вернулся на родину.

Ранее умерла соучредитель телекомпании REN-TV Ирена Лесневская.
 
