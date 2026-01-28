В Иране заявили о готовности ответить на возможные удары США по стране

Иран ответит должны образом даже на ограниченный удар США. Об этом заявил замглавы МИД Исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади, передает РИА Новости.

По его словам, ответ Ирана даже на ограниченный удар нужен для того, чтобы сторона, совершающая атаку, «не взяла привычку наносить удары каждые пару месяцев», видя, что иранские военные не отвечают на угрозы ограниченного характера.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

На этом фоне 28 января президент США Дональд Трамп заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

