Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

В Иране заявили о готовности ответить на возможные удары США по стране

Замглавы МИД: Иран ответит подобающим образом даже на ограниченный удар США
Majid Asgaripour//WANA/Reuters

Иран ответит должны образом даже на ограниченный удар США. Об этом заявил замглавы МИД Исламской республики по международным вопросам Казем Гариб-Абади, передает РИА Новости.

По его словам, ответ Ирана даже на ограниченный удар нужен для того, чтобы сторона, совершающая атаку, «не взяла привычку наносить удары каждые пару месяцев», видя, что иранские военные не отвечают на угрозы ограниченного характера.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

На этом фоне 28 января президент США Дональд Трамп заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!