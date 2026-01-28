Многие европейские политики боятся свободы и потери власти, страх в ЕС становится «политическим инструментом», а само объединение движется к «государству запугивания». Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил немецкий профессор публичного права, а также права СМИ и телекоммуникаций в Университете Ольденбурга Фолькер Беме-Несслер.

По его словам, авторитарное понимание свободы сейчас можно увидеть как в Германии, так и на общеевропейском уровне. И проблема заключается в «мышлении высших эшелонах власти» как в Берлине, так и в Брюсселе, отметил он.

«Многие политические деятели, по-видимому, боятся свободы и потери власти. Интернет, в частности, наглядно это демонстрирует. Это пространство большой свободы – и именно поэтому оно глубоко демократично. Открытые дебаты, даже сложные, являются его частью. Но вместо того, чтобы воспринимать эту свободу как силу, ее все чаще начинают воспринимать как угрозу. Политическая реакция на это – контроль», – подчеркнул профессор.

По его словам, в ЕС «страх все чаще становится политическим инструментом», а вместе с неуверенностью этот страх «разжигается для легитимизации более жестких мер».

«Слежка, авторитарные регуляторные проекты, такие как мониторинг чатов в ЕС, и новые нарушения свободы выражения мнений — проявления этого. Мы движемся к государству запугивания, которое подпитывает страх и ограничивает свободы. Это опасно для демократии», — отметил Бёме-Несслер.

Юрист подчеркнул, что в Германии борьба с «языком ненависти» вышла из-под контроля и теперь «ограничивает свободу выражения мнений». Беме-Несслер объяснил, что «язык ненависти и подстрекательство» «расплывчаты и неточны», поэтому они стали политическими терминами, которые используются для оправдания судебных исков.

В декабре 2025 года сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров написал, что ЕС вводит невыполнимые правила, чтобы наказать компании за отказ от цензуры. Он подчеркнул, что Евросоюз преследует только платформы, которые размещают неудобные и инакомыслящие высказывания. А в январе стало известно, что в Европе заработает заработает соцсеть W Social с регистрацией по паспорту и фото.

Также недавно спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев написал, что экс-глава технологического направления в ЕС Тьерри Бретон «ненавидит свободу слова и человечность».

