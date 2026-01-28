В России предложили ввести самозапрет на международные звонки

В России обсуждают возможность введения механизма самозапрета на входящие международные звонки. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, выступая на «Инфофоруме», пишет ТАСС.

Соответствующие поправки могут внести ко второму чтению во второй пакет законодательных инициатив по борьбе с телефонным мошенничеством. Боярский пояснил, что в текущей редакции законопроекта предусмотрен полный запрет на международные вызовы без согласия абонента с возможностью последующего снятия ограничения. Однако, по его словам, операторы связи настаивают на более гибком варианте — введении добровольного самозапрета, который граждане смогут устанавливать по собственному желанию. Этот подход, отметил депутат, сейчас обсуждается в рамках подготовки документа ко второму чтению.

При этом Боярский подчеркнул, что в отношении стационарных телефонов, по его мнению, должен действовать жесткий запрет на международные входящие вызовы с возможностью его отключения. Он указал, что такие звонки чаще всего используются мошенниками, которые целенаправленно звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками поликлиник, управляющих компаний или социальных служб, а затем переводят общение на мобильную связь и добиваются перевода денег.

Ранее в Госдуме обсуждали введение системы самозапрета на платежи в видеоиграх.