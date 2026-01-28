Размер шрифта
Женщина узнала, что у нее рак, благодаря необычной реакции организма на вино

Fox News: британка узнала, что у нее лимфома Ходжкина из-за реакции на вино
Мать двоих детей из Великобритании узнала, что у нее рак после необычной реакции на алкоголь, пишет Fox News.

Холли Терсби из Великобритании рассказала, что после рождения второго сына у нее начали проявляться тревожные симптомы, которые сначала были приняты за обычные послеродовые изменения.

По словам Терсби, во время осмотра ее новорожденного сына Джека, которому на тот момент было несколько месяцев, она упомянула о сильном кожном зуде. Врач предположил, что симптом связан с гормональными изменениями после родов. Женщина также отметила, что иногда выпивала небольшое количество вина и при этом испытывала выраженную боль в области шеи.

В июле 2025 года Холли обнаружила уплотнение на боковой поверхности шеи. По ее словам, образование было достаточно крупным, твердым, не смещалось при пальпации и становилось заметным при повороте головы.

Позднее врачи диагностировали у Терсби лимфому Ходжкина второй стадии — форму рака крови, при которой поражаются два и более лимфатических узла. Британка отметила, что боль после приема алкоголя является известным, хотя и редким симптомом лимфомы Ходжкина. Подобная реакция была описана в медицинской литературе еще в 1950-х годах, однако встречается нечасто.

Сообщается, что в ноябре 2025 года Холли начала курс химиотерапии. Она подчеркнула, что одним из самых сложных аспектов лечения стало ограничение возможности заботиться о детях.

Ранее ученые предупредили о неожиданной опасности даже после умеренного употребления алкоголя.
 
