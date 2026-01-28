Бузова объяснила, куда пропали ее все бизнес-проекты: «Все кидают»

Певица Ольга Бузова призналась в интервью Лауре Джугелии, что закрыла все свои бизнес-проекты.

По словам Бузовой, в какой-то момент она осознала, что не умеет вести бизнес. Поэтому артистка решила прекратить эту деятельность.

«Я реально не про бизнес. Меня все обманывают, все кидают, я не зарабатываю деньги. Надо быть реально тупой, чтобы держать бизнес, который не приносит доход», — подчеркнула артистка.

Бузова отметила, что ее ресторан приносил одни убытки. Поэтому она приняла решение о закрытии. Позже артистка занялась дизайном. Этот проект был более успешен и приносил хороший доход. Однако певица решила отказаться от него, так как в какой-то момент перестала им заниматься лично.

«Я полностью включена в свою профессию: театр, кино, телевидение, сцена. Я — артист. И в какой-то момент у меня уже не было времени ездить на фабрики и выбирать лично ткани. Доверяла это другим. Не то!» — рассказала исполнительница.

В декабре Ольга Бузова объявила о выходе своего первого полнометражного фильма «Равиоли Оли». Картина выйдет 5 февраля.

