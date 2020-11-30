Пираты захватили трех заложников на греческом танкере около Нигерии

На прошлой неделе недалеко от берегов Нигерии пираты напали на шедший из Греции танкер Stelios K и захватили капитана, а также двух матросов. Об этом сообщает агентство ANA-MPA со ссылкой на министерство торгового флота Греции.

Два других члена экипажа смогли добраться до порта нигерийского города Лагос. Судно шло под флагом Того примерно в 115 морских милях от города Ломе.

Отмечается, что пираты похитили членов экипажа, чтобы получить выкуп. Власти Греции сейчас ведут переговоры.

«Пираты похитили четырех членов экипажа, включая граждан Филиппин, Румынии и России, и скрылись», — говорится в сообщении.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пираты взяли на абордаж танкер с россиянами

— В Гвинейском заливе пираты напали на газовоз

— В Нигерии освободили попавших в плен к пиратам российских моряков