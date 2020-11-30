Вакцина США от коронавируса оказалась эффективна на 94,1%
Вакцина от коронавируса американской компании Moderna в ходе первоначального анализа показала эффективность 94,1%, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на релиз фармпроизводителя.
Как отмечается, добровольцы хорошо перенесли препарат, серьезных проблем с его безопасностью не обнаружено.
Теперь Moderna собирается представить свою вакцину коронавируса на утверждение Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Уточняется, что в третьей фазе испытаний участвовали 30 тысяч добровольцев.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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