Российские школьники назвали самые нелюбимые блюда в столовой
Российские школьники рассказали о самых нелюбимых блюдах в столовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского движения школьников (РДШ) Ирину Плещеву.
«Мы провели опрос, как ребята относятся к тому, что они едят, как они едят. Самые нелюбимые блюда у школьников — рыбные котлеты, жареная печенка, гороховое пюре, перловка, полуфабрикаты и «серый омлет», — рассказала Плещева.
По ее словам, размером порций недовольны 30% детей, более 50% выразили претензии к качеству еды, 48,2% заявили, что блюда не всегда доходят до них в нужной температуре, а 29,4% недовольны графиком питания. Около 32,7% отметили, что санитарное состояние столовых оставляет желать лучшего.
В опросе приняли участие больше 3,5 тыс. школьников.
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