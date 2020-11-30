Российские школьники назвали самые нелюбимые блюда в столовой

Российские школьники рассказали о самых нелюбимых блюдах в столовой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского движения школьников (РДШ) Ирину Плещеву.

«Мы провели опрос, как ребята относятся к тому, что они едят, как они едят. Самые нелюбимые блюда у школьников — рыбные котлеты, жареная печенка, гороховое пюре, перловка, полуфабрикаты и «серый омлет», — рассказала Плещева.

По ее словам, размером порций недовольны 30% детей, более 50% выразили претензии к качеству еды, 48,2% заявили, что блюда не всегда доходят до них в нужной температуре, а 29,4% недовольны графиком питания. Около 32,7% отметили, что санитарное состояние столовых оставляет желать лучшего.

В опросе приняли участие больше 3,5 тыс. школьников.

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