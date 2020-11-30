ВОЗ: говорить о новой волне коронавируса в следующем году в России рано
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала преждевременными разговоры о возможности новой волны коронавируса в России в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.
«Давайте сначала справимся с этой волной. Я надеюсь, что мы сейчас сможем добиться того, что было весной», — сказала она.
По словам Вуйнович, необходимо добиться снижения числа заболевших, задержать пандемию, чтобы «не завалилась система здравоохранения», а также организовать достаточный коечный резерв.
Представитель ВОЗ отметила, что в следующем году могут появиться новые факторы, влияющие на развитию пандемии, поэтому делать какие-либо прогнозы затруднительно.
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