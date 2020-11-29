Милиция заявила о задержании около 250 человек на протестах в Белоруссии

В Белоруссии во время протестных акций были задержаны около 250 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУВД Минского горисполкома.

Там добавили, что в отношении граждан инициирована проверка в соответствии с законом.

В милиции подчеркнули, что участники протестов были неоднократно предупреждены «о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны».

Кроме того, в ГУВД отметили, что сотрудники правоохранительных органов установили личности более 100 человек, ранее принимавших участие в митингах». По их данным, эти граждане были привлечены к ответственности, в том числе уголовной.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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