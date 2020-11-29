В городской больнице Тулы выявлен очаг коронавируса

В Туле выявили очаг коронавируса в отделении сестринского ухода городской клинической больницы №2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в медучреждении зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом среди пациентов и сотрудников, 24 из них протекают бессимптомно.

В больнице провели противоэпидемические мероприятия, ситуация контролируется Управлением.

Всего в Тульской области области коронавирус выявили у 16 442 человек, выздоровели 14 405, скончались 481.

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