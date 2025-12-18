На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые популярные рецепты салата оливье у россиян

Россияне стали чаще готовить ПП-версии салата оливье
Alena_Kos/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего россияне ищут рецепты классического салата оливье, в который входят картофель, морковь, яйца, огурцы, зеленый горошек, вареное мясо или колбаса и заправка на основе майонеза. Об этом говорится в исследовании медиаплатформы Food.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным аналитиков, оливье остается классикой новогоднего стола: количество поисков растет от года к году, а в 2025 году выросло в два раза по сравнению с 2024-м. Максимальный интерес к рецептам оливье традиционно отмечается в декабре.

В топ-10 популярных рецептов также вошел оливье с кальмарами. В нем меняется не только главный белковый ингредиент, но и сама заправка — соус, приготовленный из куриного яйца, сахара, соли, лимонного сока, растительного масла и свежей зелени.

Россиян интересуют не только традиционные варианты оливье, но и более легкие и необычные. Чаще всего пользователи сохраняли ПП-версию с йогуртом и курицей, а также вариант со сметаной вместо майонеза. Наряду с ними популярным оказался салат с консервированной горбушей и рецепт с куриным филе и ветчиной.

Востребованы также рецепты с креативной подачей: например, оливье в виде рождественского венка и оливье в форме шапки Деда Мороза.

Несмотря на то что везде лидирует традиционная версия салата, россияне все чаще пробуют и нестандартные рецепты. Так, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде часто ищут рецепты оливье без горошка; легкие вариации с йогуртом вместо майонеза выбирали в Новосибирске и Уфе; салат с кальмарами оказался востребован в Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Краснодаре; вегетарианскими версиями интересовались краснодарцы и уфимцы.

Ранее диетолог предупредил о главных опасностях на новогоднем столе.

