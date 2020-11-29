Российские мамы рассказали, как прожили 2020 год

Сайт для родителей Letidor.ru и проект SelfMama выяснили, как российские мамы прожили 2020 год.

Согласно исследованию, психологическое состояние большинства мам оставляет желать лучшего. 26% респонденток признались, что они психологически истощены, 22% заявили о гигантской усталости, столько же отметили выросшую тревогу. 21% мам сказали, что они в норме.

Всего 9% оценили свое психологическое состояние как отличное.

Больше всего мамы тревожатся за здоровье (38%) и школьное обучение (25%), а также за трудность совмещения работы и материнства (14%) и времяпрепровождение ребенка дома (10%).

Что касается работы, то продолжают ходить в офис 42% опрошенных, 15% работают на удаленке, а 10% отметили, что вынуждены совмещать удаленку и работу в офисе. Еще 33% респонденток заявили, что на данный момент вообще не работают.

Отвечая на вопрос, какие личные замыслы удалось реализовать в 2020 году, большинство россиянок признались (40%), что на личные планы у них совсем нет времени. 15% мам рассказали, что прокачали способность справляться с собственными эмоциями, 13% прошли обучения, марафоны, курсы, а 11% занялись спортом и здоровьем, столько же сказали, что им удалось съездить в путешествие. Меньше всего россиянкам удалось достичь в карьере – только 7% устроились на работу, а получили повышение 3%.

Исследование проводилось среди больше 2000 россиянок в конце ноября 2020 года.