Очевидцы сообщают о первых задержаниях на протестах в Минске

В ряде районов в Минске прошли точечные задержания митингующих, передает «Интерфакс».

Как сообщают очевидцы, первые задержания прошли в микрорайоне Лошица, после этого стали появляться данные о разгоне колонн в Уручье, Домбровке и других районах города.

В поселке Боровляны под Минском силовики применили спецсредства, там также прошли задержания.

Днем 29 ноября в столице Белоруссии проходит протестная акция «Марш соседей». Митингующие собираются в своих дворах, после чего выдвигаются к районным точкам сбора, чтобы пройти в общей колонне.

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