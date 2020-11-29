Очевидцы сообщают о первых задержаниях на протестах в Минске
Катерина Медведева
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В ряде районов в Минске прошли точечные задержания митингующих, передает «Интерфакс».
Как сообщают очевидцы, первые задержания прошли в микрорайоне Лошица, после этого стали появляться данные о разгоне колонн в Уручье, Домбровке и других районах города.
В поселке Боровляны под Минском силовики применили спецсредства, там также прошли задержания.
Днем 29 ноября в столице Белоруссии проходит протестная акция «Марш соседей». Митингующие собираются в своих дворах, после чего выдвигаются к районным точкам сбора, чтобы пройти в общей колонне.
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