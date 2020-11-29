Во Франции в ходе субботних акций протеста пострадали 62 полицейских

По меньшей мере 62 полицейских пострадали во Франции в ходе манифестаций против законопроекта «О глобальной безопасности» в субботу, 28 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Согласно данным ведомства, 23 сотрудника полиции пострадали в ходе акций протеста в Париже, остальные 39 — в провинции.

Также сообщается, что двое манифестантов обратились в Генеральную инспекцию полиции с жалобой на насилие со стороны правоохранителей.

В ходе акции протеста получил ранение в голову сирийский фотограф Амир аль-Хальби. Генеральный секретарь международной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар осудил «неприемлемое насилие со стороны полиции» в отношении фоторепортера.

Правоохранители по всей стране задержали более 80 участников беспорядков.

28 ноября в 70 городах Франции прошли акции протеста против проекта закона «О глобальной безопасности», положения которого фактически вводят запрет на проведение фото- и видеосъемки сотрудников полиции и жандармерии. Марши протеста состоялись под лозунгом «Опустите оружие, и мы опустим камеры!». В них приняли участие 133 тысяч человек.

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