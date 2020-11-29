В центр Минска выдвинулась спецтехника в преддверии акции протеста

В центр Минска выдвинулись военные грузовики для перевозки личного состава, спецтехника, автозаки и водомет перед предстоящей акцией протеста. Об этом сообщает ТАСС.

Колонна выехала из микрорайона Уручье, где располагается спецназ внутренних войск МВД. Отмечается, что спецтехника движется и в других частях города.

В центре Минска силовики выставляют оцепление на главных площадях города. Около площади Независимости стоят автобусы с ОМОНом, автозаки и водомет. Также сотрудники МВД стоят с оружием у стелы «Минск — город-герой».

Днем 29 ноября запланирована протестная акция «Марш соседей». Митингующие соберутся в своих дворах, после чего выдвинутся к районным точкам сбора, чтобы пройти в общей колонне.

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