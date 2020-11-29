Британский эксперт заявил об эффективности вакцины «Спутник V»

Профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс назвал данные об эффективности российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» достаточно убедительными. Об этом сообщает CBC.

«Данные свидетельствуют о том, что вакцина достаточно эффективна», — сказал он и добавил, что эти результаты соответствуют другим вакцинам.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 61 млн заболевших, более 42,5 млн человек выздоровели, а свыше миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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