В акватории Москвы-реки обнаружили радужную пленку

В акватории Москвы-реки, на северо-западе города, обнаружили радужную пленку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

В настоящее время пятно обрабатывают сорбентом, угрозы распространения нет.

«Строгинский мост – загрязнение акватории реки Москвы, радужная пленка (40х30) возле шлюза №8 канала имени Москвы», — рассказал собеседник агентства.

В последний раз, 27 ноября, на Москве-реке заметили маслянистое пятно площадью 20 тыс. «квадратов».

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