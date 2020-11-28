В акватории Москвы-реки обнаружили радужную пленку
Анна Светлова
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В акватории Москвы-реки, на северо-западе города, обнаружили радужную пленку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
В настоящее время пятно обрабатывают сорбентом, угрозы распространения нет.
«Строгинский мост – загрязнение акватории реки Москвы, радужная пленка (40х30) возле шлюза №8 канала имени Москвы», — рассказал собеседник агентства.
В последний раз, 27 ноября, на Москве-реке заметили маслянистое пятно площадью 20 тыс. «квадратов».
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