В Венгрии заявили, что в Европе существует лобби против вакцины «извне»

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в Европе существует сильное лобби против вакцин «извне».

Однако глава ведомства подчеркнул, что Венгрия в вопросах борьбы с коронавирусом будет действовать в интересах жителей страны.

«Мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место», — сказал Сийярто.

По его словам, в интересах народа Венгрии — получить эффективную вакцину от COVID-19 как можно быстрее.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса

— Посол РФ заявил, что испытания вакцины «Спутник V» в Белоруссии доказали ее эффективность

— Венгрия рассчитывает получить российскую вакцину в декабре