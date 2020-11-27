В Венгрии заявили, что в Европе существует лобби против вакцины «извне»
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в Европе существует сильное лобби против вакцин «извне».
Однако глава ведомства подчеркнул, что Венгрия в вопросах борьбы с коронавирусом будет действовать в интересах жителей страны.
«Мы очень много раз показывали, что никакое лобби не может заставить нас не ставить интересы венгров на первое место», — сказал Сийярто.
По его словам, в интересах народа Венгрии — получить эффективную вакцину от COVID-19 как можно быстрее.
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ВОЗ заинтересована в российской вакцине от коронавируса
— Посол РФ заявил, что испытания вакцины «Спутник V» в Белоруссии доказали ее эффективность
— Венгрия рассчитывает получить российскую вакцину в декабре