Постоянное энергоснабжение во Владивостоке появится в течение 1-2 месяцев

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что постоянная схема электроснабжения во Владивостоке после циклона будет восстановлена в течение 1-2 месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Постоянная схема будет восстановлена, по предварительным оценкам Министерства энергетики, в течение 1-2 месяцев», — сказал он.

Чекунков отметил, что в это время жителям Владивостока предстоит жить в «напряженном, нервном периоде», периодически пробки будет «выбивать».

При этом он добавил, что властям удалось поддержать и не допустить перебоев в работе медучреждений, так как сразу были переброшены генераторы на больницы.

Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалили деревья и нарушили движение транспорта.

Без света, в частности, остались жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов, а также многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».

В травмпункты Владивостока и Артема после природной стихии обратились 663 человека с ушибами и переломами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ущерб от ледяного шторма в Приморье оценивается в 266 млн рублей

— Теплоснабжение восстановлено во всем Владивостоке

— Около 4,4 тысячи человек остаются без света на юге Приморья после циклона