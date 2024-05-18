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Голая тюменка решила позагорать на подоконнике напротив школы и попала в объектив камеры

В Тюмени женщина без одежды загорала на подоконнике напротив школы

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Телеграм-канал «ЧП Тюмень»

Женщина без одежды загорала на подоконнике напротив школы в Тюмени и попала в объектив камеры. Об этом во «ВКонтакте» сообщает «ЧП Тюмень».

По информации сообщества, инцидент произошел на улице Гольцова. Женщина в одних трусах села на подоконник и стала загорать на солнце, при этом прямо напротив ее окна находится школа №92.

Очевидцы произошедшего засняли загоравшую женщину на камеру. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются.

До этого в Екатеринбурге женщина без одежды вылезла в проем окна. Очевидцы заметили в окне пятого этажа россиянку с осколком стекла в руках. Прохожие и приехавшие на место спасатели пытались успокоить хозяйку квартиры, но она начала кричать на людей. В квартире за несколько дней до инцидента выбили окна и выбрасывали вещи, в том числе и телевизор.

Ранее в Пензе неодетого треш-стримера задержали за оскорбление военных.

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