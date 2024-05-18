Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи

Группировка войск «Восток» ВС России сумела занять более выгодные рубежи и отразила две атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.

Уточняется, что потери украинской армии составили до 125 солдат.

«Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины и 128-й бригады теробороны в районах Владимировки в Донецкой народной республике и Дорожнянки в Запорожской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По информации Минобороны России, были отражены две контратаки штурмовых групп 21-й бригады нацгвардии и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное в ДНР.

18 мая начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что в течение суток российские военнослужащие нанесли огневое поражение по 340 целям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.