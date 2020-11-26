В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
По его информации, у всех этих людей был подтвержден диагноз пневмония. Кроме того, результаты сданных ими тестов на COVID-19 были положительными.
Днем ранее сообщалось о 73 умерших.
Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. По последним данным, в Москве выявлено 577 177 человек с коронавирусом, из них выздоровели почти 430 тыс. пациентов, умерли — 8 603.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве показатели летальности от COVID-19 сократились по сравнению с сентябрем
— Около 10-11% госпитализированных с коронавирусом в Москве находятся в реанимации
— Собянин: половина москвичей выработала иммунитет к COVID-19