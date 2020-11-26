В Москве умерли еще 77 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

По его информации, у всех этих людей был подтвержден диагноз пневмония. Кроме того, результаты сданных ими тестов на COVID-19 были положительными.

Днем ранее сообщалось о 73 умерших.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. По последним данным, в Москве выявлено 577 177 человек с коронавирусом, из них выздоровели почти 430 тыс. пациентов, умерли — 8 603.

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