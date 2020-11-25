Турция проведет токсикологическое изучение российской вакцины от коронавируса

Турция в ближайшее время приступит к токсикологическому изучению российской вакцины, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. Об этом пишет ТАСС.

«С [российской] вакциной была такая ситуация, когда требовалось завершение токсикологических исследований. В ближайшее время начнутся соответствующие испытания в лаборатории нашего министерства», — сказал Коджа.

Он добавил, что после начнется третья фаза испытаний.

Коджа также объявил, что Турция заключила соглашение на приобретение 50 млн доз вакцины китайской компании Sinovac.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мясников предупредил о новых волнах коронавируса

— В Британии заявили о сильнейшем за 300 лет кризисе экономики

— В Подмосковье откроют 90 пунктов вакцинации от COVID-19