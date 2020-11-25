В ВОЗ назвали основные версии передачи коронавируса человеку

Скорее всего, вирус SARS-CoV-2 передался человеку через промежуточное животное или несколько их видов, к которым болезнь смогла адаптироваться. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на старшего эксперта лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франка Конингса.

«Есть два наиболее вероятных сценария. Согласно первому, вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро или полностью адаптировался», — сказал он.

Конингинс отметил, что это возможный, но маловероятный сценарий.

«Согласно второму, более вероятному, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека», — сказал он.

Конингс подчеркнул, что если удастся найти не адаптировавшуюся к человеку версию вируса, это поможет понять, какие изменения в вирусе важны для заражения людей. Кроме того, это позволит создавать более эффективные вакцины и лекарства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ученые нашли препараты, блокирующие коронавирус

— Тунис отменил самоизоляцию для въезжающих в страну

— В некоторых провинциях Турции зафиксировали третий пик коронавируса