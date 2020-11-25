Суд вновь продлил срок ареста Фургала

Басманный суд Москвы до 9 марта продлил срок ареста бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

«Суд продлил в отношении Фургала меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказала она.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца. В настоящее время его арест продлен до декабря.

Ранее срок следствия по делу Фургала уже был продлен до 8 ноября.

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