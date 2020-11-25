В Кремле видят тревогу и пессимизм россиян в условиях пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие настроения россиян замечают в Кремле в условиях пандемии.

«Естественно, тревогу и пессимизм в связи с тем, что в стране, как и во всем мире, идет пандемия. Это оптимизма, к сожалению, не добавляет», — отметил представитель Кремля.

При этом он добавил, что в стране принимаются точечные меры в борьбе с распространением инфекции, которые в некоторых регионах дают положительные результаты.

По словам Пескова, в каждом регионе динамика распространения коронавируса разнонаправленная — где-то число инфицированных растет, а где-то снижается.

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