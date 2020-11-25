В России умерло рекордное число пациентов с коронавирусом за сутки
Катерина Медведева
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В России за сутки выявили 23 675 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по COVID-19 в Telegram-канале.
Кроме того, за сутки скончались 507 человек, что является абсолютным рекордом в стране с начала пандемии. Выздоровели еще 25 748 пациентов.
Всего в России зафиксировано 2 162 503 случая инфицирования, вылечились 1 660 419 человек, скончались 37 538.
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