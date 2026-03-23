Военные базы США попали под удар Ирана после заявлений Трампа о переговорах

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Иран атаковал военные базы США после заявлений Трампа о переговорах
Vahid Salemi/AP

Иран атаковал ряд военных баз США на Ближнем Востоке после заявлений американского президента Дональда Трампа о якобы идущих переговорах. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает IRNA.

«Успешно была проведена 77-я волна операции «Правдивое обещание 4» против (...) баз армии США, в том числе Али ас-Салем, Аль-Хардж и Аль-Дафра», — сказано в заявлении.

При этом, как уточнили иранские военные, заявления главы Белого дома о перемирии рассматриваются как психологическая операция.

До этого президент США заявил, что приказал отложить удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого сообщения цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил главу Белого дома в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре. Что известно о заявлении Трампа и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

Также 23 марта президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сказал, что колебания рынков энергоресурсов связаны с общей напряженностью в мире.

Ранее в Иране признали бессмысленными переговоры с США.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!