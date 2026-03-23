Военные базы США попали под удар Ирана после заявлений Трампа о переговорах

Иран атаковал ряд военных баз США на Ближнем Востоке после заявлений американского президента Дональда Трампа о якобы идущих переговорах. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает IRNA.

«Успешно была проведена 77-я волна операции «Правдивое обещание 4» против (...) баз армии США, в том числе Али ас-Салем, Аль-Хардж и Аль-Дафра», — сказано в заявлении.

При этом, как уточнили иранские военные, заявления главы Белого дома о перемирии рассматриваются как психологическая операция.

До этого президент США заявил, что приказал отложить удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого сообщения цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил главу Белого дома в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре.

Также 23 марта президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сказал, что колебания рынков энергоресурсов связаны с общей напряженностью в мире.

Ранее в Иране признали бессмысленными переговоры с США.