«Изгонявшую демонов» из сына россиянку отправили на лечение

Жительницу Нижнего Новгорода отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу по решению суда после того, как она избивала сына клюшкой для «изгнания демонов». Об этом сообщает РИА «Новости».

Региональное управление СК выявило признаки психического расстройства у 29-летней женщины в ходе судебно-психиатрической экспертизы.

В результате было установлено, что жительница Нижнего Новгорода не способна отвечать за свои действия и осознавать их общественную опасность.

Следователи уточнили, что сын женщины, которого она связывала, избивала клюкой и которому вводила инъекции неизвестного препарата, был помещен в детский дом, а малолетняя дочь была передана на воспитание родственнице.

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