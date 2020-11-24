Врач порекомендовал россиянам носить многослойную одежду в холодную погоду

Даже при недолгом нахождении на улице в морозную погоду нужно одеваться тепло и в несколько слоев, в первую очередь необходимо утеплять голову. Такое мнение выразил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, передает агентство «Москва».

По его словам, всегда необходимо одеваться по погоде независимо от того, как долго человек планирует провести на улице. Правильнее всего одевать три-четыре слоя одежды, при потеплении что-то можно снять.

Врач напомнил, что переохлаждение приводит к снижению иммунитета и делает организм уязвимым для вирусов и бактерий. Он также уточнил, что в холодную погоду следует носить непосредственно шапку, а не наушники, чтобы не повышать риск выпадения волос.

При активном отдыхе лучше всего надевать термобелье, которое впитывает влагу, оставляя тело сухим.

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