Мясников дал советы по празднованию Нового года в условиях пандемии

Врач и телеведущий Александр Мясников дал россиянам советы по поводу проведения новогодних праздников на своей странице в Telegram.

По его мнению, не нужно лишать себя торжеств из-за пандемии COVID-19, иначе людям грозят недуги пострашнее коронавируса.

«Праздники надо справлять, жизни надо радоваться и человеком свободным себя необходимо чувствовать!» — написал он в своей публикации.

Мясников посоветовал встретить Новый год в кругу близких и друзей и подчеркнул, что такие праздники объединяют людей.

При этом специалист предостерег от проведения новогодних корпоративов, которые приводят к большим скоплениям людей.

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