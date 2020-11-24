Мясников дал советы по празднованию Нового года в условиях пандемии
Елизавета Мележенкова
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Врач и телеведущий Александр Мясников дал россиянам советы по поводу проведения новогодних праздников на своей странице в Telegram.
По его мнению, не нужно лишать себя торжеств из-за пандемии COVID-19, иначе людям грозят недуги пострашнее коронавируса.
«Праздники надо справлять, жизни надо радоваться и человеком свободным себя необходимо чувствовать!» — написал он в своей публикации.
Мясников посоветовал встретить Новый год в кругу близких и друзей и подчеркнул, что такие праздники объединяют людей.
При этом специалист предостерег от проведения новогодних корпоративов, которые приводят к большим скоплениям людей.
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