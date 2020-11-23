В Москве осенью за нарушение санитарных требований закрыли более 160 предприятий

Более 17 тыс. нарушений по коронавирусу выявили у фирм и организаций в столице с начала осени 2020 года. Деятельность 164 предприятий из-за этого была приостановлена, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

«Всего с начала осени зафиксировано более 17 тыс. нарушений организациями и предприятиями. За нарушение санитарных требований на данный момент приостановлена деятельность 164 организаций и предприятий», — сказал Данчиков.

Он отметил, что власти Москвы вместе с Роспотребнадзором регулярно проводят проверки во всех местах массового скопления людей, а штрафы за нарушение санитарных требований выписываются как руководству фирм, так и обычным гражданам.

По последним данным, коронавирусом в Москве заразились более 560 тыс. человек, скончались 8 379 пациентов.

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