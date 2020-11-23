В Кремле назвали колоссальным ущерб от ледяного шторма во Владивостоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся из-за непогоды ситуацию во Владивостоке.

«К сожалению, несмотря на напряженную работу, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось. Этот шторм был очень сильный, он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что последствия шторма до сих пор ощущаются, многие люди остаются без света и отопления. При этом он добавил, что работа по ликвидации ведется круглосуточно.

«Однако в данном случае сила удара природы такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать», — заключил Песков.

Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалили деревья и нарушили движение транспорта.

Без света, в частности, остаются жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов, а также многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».

В травмпункты Владивостока и Артема после природной стихии обратились 663 человека с ушибами и переломами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Даже уехать не можем»: как Приморье справляется с ударом стихии

— Часть больниц в Приморье осталась без КТ

— Более 650 жителей Приморья получили травмы из-за ледяного дождя