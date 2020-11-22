ВОЗ: в мире за сутки выявили почти 605 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в мире зафиксировали 604 943 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа, гласят данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, за прошедшие 24 часа по всему миру умерли 9237 пациентов с COVID-19. Общее число летальных случаев от инфекции достигло 1 377 395.

Всего за время пандемии зарегистрировали 57 882 183 случая коронавируса.