На юге Москвы загорелся склад
Антон Демидов
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На складе в промзоне на юге Москвы произошел пожар, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Происшествие случилось по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12.
«По предварительной информации, людей в здании нет», — сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что информация о пострадавших не поступала.
Площадь пожара уточняется.
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