Еще 5245 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Еще 5 245 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Таким образом, общее число выздоровевших увеличилось до 405 577 человек.

На сегодняшний день в Москве заразились коронавирусом 547 138 человек, умерли — 8 233 человека.

В России с начала пандемии выявили более 2 млн случаев заражения COVID-19, более 35 тысяч человек умерли.

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