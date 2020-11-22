Еще 5245 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве
Бернст Ю.
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Еще 5 245 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Таким образом, общее число выздоровевших увеличилось до 405 577 человек.
На сегодняшний день в Москве заразились коронавирусом 547 138 человек, умерли — 8 233 человека.
В России с начала пандемии выявили более 2 млн случаев заражения COVID-19, более 35 тысяч человек умерли.
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