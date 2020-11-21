В Москве за сутки скончались еще 75 пациентов с коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем ранее сообщалось о 74 погибших.

Всего в Москве заразились 547 138, выздоровели 400 332, умерли 8 233 человека.

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