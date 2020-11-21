В Париже полиция задержала 23 протестующих

В Париже правоохранители задержали 23 человека после того, как отведенное для протеста время закончилось. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на префектуру полиции.

«В 19.45 (21.45 мск) силы правопорядка произвели 23 задержания. Один полицейский получил легкие ранения», — сообщили в префектуре.

Протестующие собрались на акцию, чтобы выразить свое несогласие со статьей законопроекта «О глобальной безопасности».

В пятницу Нацсобрание Франции в первом чтении приняло статью 24, которая предусматривает один год тюрьмы и штраф в €45 тыс. за распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского, жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности».

Общественность опасается, что статья ограничит свободу слова, потому что представители СМИ и граждане не смогут снимать полицейских на манифестациях.

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