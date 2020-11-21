Борцы за равноправие разгромили супермаркет в Бразилии

В бразильском Сан-Паулу протестующие под лозунгом движения Black Lives Matter разгромили и подожгли супермаркет французской сети Carrefour после того, как охранники одного из магазинов забили до смерти 40-летнего посетителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Протестующие забросали камнями фасад супермаркета Carrefour в Сан-Паулу, они ворвались в магазин и разгромили большую часть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что десятки людей громят прилавки гипермаркета в Сан-Паулу и поджигают стеллажи с товарами.

Протесты под лозунгом «Vidas pretas importam» (Черные жизни имеют значение) также прошли в Куритибе и Порту-Алегри, где произошло резонансное убийство.

Накануне сорокалетний Жоау Сильвейра был убит охранниками торгового центра в городе Порту-Алегри, когда совершал покупки вместе с женой. По предварительным данным, причиной смерти стало удушение.

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