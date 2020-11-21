Путин: Россия пошла на беспрецедентные меры поддержки по коронавирусу

Россия приняла беспрецедентные меры поддержки на фоне пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите G20. Об этом пишет РИА «Новости».

«Россия, как и другие государства, также пошла на беспрецедентные антикризисные меры», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что власти поставили во главу угла жизнь и здоровье людей.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин сравнил мировой экономический кризис с «Великой депрессией»

— Путин считает главным риском для мира рост безработицы и бедности

— Путин: работы в сфере разработки вакцины от COVID-19 хватит на всех