Путин: Россия пошла на беспрецедентные меры поддержки по коронавирусу
Карина Казанцева
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Россия приняла беспрецедентные меры поддержки на фоне пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите G20. Об этом пишет РИА «Новости».
«Россия, как и другие государства, также пошла на беспрецедентные антикризисные меры», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что власти поставили во главу угла жизнь и здоровье людей.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 млн человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.
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