Автомобилист напал на полицейских с монтировкой в Волгограде
В Волгограде автомобилист без номеров напал на полицейских с монтировкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.
Инцидент произошел около 15.00 по местному времени. Наряд ДПС попытался остановить автомобиль BMW без номеров, но водитель проигнорировал требования и решил скрыться. Его удалось поймать на Голубинской улице в Дзержинском районе.
Водитель вышел из машины и ударил монтировкой по голове старшего лейтенанта полиции. Его напарник произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, а затем по ногам автомобилиста.
В результате полицейский и нападавший были госпитализированы. На место происшествия выехало руководство областного главка МВД и Госавтоинспекции.
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