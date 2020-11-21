В Москве задержали мужчину, который намеревался продать 1 кг наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ГУ МВД по Москве задержали подозреваемого в попытке сбыта около 1 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба УВД.

Отмечается, что сотрудники полиции в результате оперативных мероприятий задержали 32-летнего мужчину, в его автомобиле был найден сверток с веществом неизвестного происхождения, как оказалось впоследствии — с марихуаной.

Следствие установило, что злоумышленник в дальнейшем намеревался продать наркотическое вещество. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...». В настоящее время мужчина заключен под стражу.

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