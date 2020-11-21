Застрявших людей на острове Русский вывезут во Владивосток на пароме
Заблокированных людей на острове Русский вывезут во Владивосток на пароме. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.
Движение по мосту на остров было остановлено из-за последствий циклона.
«Из-за прошедшего циклона на Русском мосту обледенели ванты. Наледь и сосульки падают на проезжую часть, поэтому есть угроза причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан в случае их падения на автомобили», — объяснили в пресс-службе регионального правительства.
Решение по открытию моста будет приниматься ближе к вечеру субботы, 21 ноября.
Пока мост закрыт для движения, власти организуют паромную переправу для всех желающих. Отмечается, что более точная информация о месте погрузки на паром будет дана позднее.
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