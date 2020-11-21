Застрявших людей на острове Русский вывезут во Владивосток на пароме

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Заблокированных людей на острове Русский вывезут во Владивосток на пароме. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

Движение по мосту на остров было остановлено из-за последствий циклона.

«Из-за прошедшего циклона на Русском мосту обледенели ванты. Наледь и сосульки падают на проезжую часть, поэтому есть угроза причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан в случае их падения на автомобили», — объяснили в пресс-службе регионального правительства.

Решение по открытию моста будет приниматься ближе к вечеру субботы, 21 ноября.

Пока мост закрыт для движения, власти организуют паромную переправу для всех желающих. Отмечается, что более точная информация о месте погрузки на паром будет дана позднее.

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