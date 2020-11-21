Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 6 млн

Общее число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии достигло 6 020 164. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Бразилии зарегистрировали 38 397 новых инфицированных.

Число умерших от коронавирусной инфекции в стране увеличилось до 168 613. При этом с момента начала пандемии там вылечились 5 422 102 пациентов COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Антитела выявили у 100% привитых вакциной «ЭпиВакКорона»

— В Москве закрыли клинику за сокрытие информации о пациентах с COVID-19

— ВОЗ: в мире за сутки выявили 620 тысяч новых случаев COVID-19