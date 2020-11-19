В мире за сутки коронавирусом заразились почти 600 тысяч человек

В мире за сутки коронавирусом заразились 594 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Более 42% заражений приходится на Европейский регион (254 649), на втором месте — Северная и Южная Америка (231 754), на третьем — Юго-Восточная Азия (55 350).

Число смертей за 24 часа увеличилось на 10 тыс. Всего в сначала пандемии заболели 55,92 млн, скончались 1,34 млн человек.

Больше всего случаев в США (11 249 228). Далее идут Индия (8 958 483), Бразилия (5 911 758), Франция (2 027 727) и Россия (2 015 608).

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