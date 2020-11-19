Власти Ирландии по примеру Дании рекомендовали фермерам уничтожить всех норок

В Минздраве Ирландии рекомендовали фермерам уничтожить популяцию норок, чтобы минимизировать или устранить риск мутации вируса SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус нового типа. Об этом сказано в заявлении ведомства.

В министерстве отметили, что продолжающееся выращивание норки представляет собой постоянный риск появления дополнительных адаптированных к этому животному вариантов SARS-CoV-2.

Вместе с тем в ведомстве сообщили, что в Ирландии пока не зафиксировано ни одного случая заражения норок COVID-19.

Как сообщила Радиостанция RTE, в стране есть лишь три норковые фермы. Они находятся в графствах Лаойс, Керри и Донегол. Отмечается, что руководство ферм получило от Минздрава рекомендации, однако в настоящее время еще нет планов по исполнению заявления об уничтожении норок.

Ранее ветеринары из Дании зафиксировали у норок новую мутацию коронавируса, которая способна передаваться человеку и плохо поддается лечению. Кабмин королевства на фоне новой угрозы принял решение уничтожить все поголовье норок на зверофермах. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс.

Позже власти страны признали такой подход к борьбе с инфекцией неэффективным, так как из-за их решения серьезно пострадал бизнес по разведению животных, а нужного санитарного эффекта истребление не принесло.

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