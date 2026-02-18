«Позорище»: спонсор Олимпиады отказался выдавать смартфоны спортсменам из России

В МОК рассказали, что россиянам не подарили смартфоны на Олимпиаде из-за запрета

Компания Samsung, которая является генеральным спонсором Олимпийских игр в Милане — 2026, отказалась выдавать российским спортсменам обязательный подарок — эксклюзивный смартфон, в котором установлены важные приложения с расписанием Игр, логистикой для перемещения по олимпийским объектам, бесплатным доступом к транспорту и многое другое. В Госдуме назвали такое решение «жлобством и позорищем».

«Всем выдают Samsung, а нас обделили»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, который взял две бронзовые медали в январе на этапах Кубка мира и будет бороться за пьедестал на Олимпийских играх, рассказал, что генеральный спонсор Милана-2026 отказал ему в подарке, который обязательно выдавался всем остальным участникам Игр.

«Всем атлетам выдают Samsung, а нас обделили — дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», — написал Филиппов в своем Telegram-канале, где показал распаковку олимпийской формы и всех спонсорских подарков.

Любопытно, что другие спонсоры Олимпийских игр — такие, как Head & Shoulders, Coca-Cola, — не стали отделять российских спортсменов от всех остальных и подарили им подарки в полном объеме.

Об этом сообщал фигурист Петр Гуменник, который приехал на Олимпиаду раньше Филиппова и уже успел выступить в короткой и произвольной программе. Российский спортсмен подчеркнул, что шампунь Head & Shoulders очень его выручил, поскольку номера олимпийской деревни не были оснащены средствами гигиены.

«Собирал огромный пазл «Coca Cola» — 20 надписей разным шрифтом, — рассказал Гуменник в интервью Sport24. — Когда я ехал сюда, думал, что будет что-то вроде отеля. Поэтому я не брал с собой шампунь, фен. Слава богу, спонсоры подарили — Head & Shoulders. Спасибо им. Получил ли я спонсорский телефон? Пока нет ».

Кроме того, что на эксклюзивном смартфоне выгравированы олимпийские кольца на память об этой Олимпиаде, у него есть сугубо прикладное назначение. Там предустановлены все необходимые приложения для комфортного проживания на Олимпиаде и перемещения между объектами: расписание тренировок и соревнований, помощь с транспортом, переводчик, безлимитный доступ к спонсорским напиткам и многое другое.

«Распространение этих телефонов среди спортсменов из некоторых стран запрещено»

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что выдача смартфона россиянам привела бы к нарушению «действующего законодательства».

При этом в МОК подчеркнули, что смогли решить проблему с доступом ко всем необходимым приложениям для Олимпиады: россияне могут пользоваться ими на своих телефонах.

«В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, распространение этих устройств среди спортсменов из некоторых стран запрещено.

Однако МОК приложил усилия для того, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и сервисам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства», — цитирует пресс-службу МОК «Советский спорт».

Фигурист Гуменник рассказал в интервью Sport24, что при помощи специальной программы на телефоне может бесплатно пользоваться общественным транспортом. После своих выступлений фигурист даже возвращался в олимпийскую деревню на метро, потому что «так быстрее». Таким образом, в МОК действительно не обманули и решили этот вопрос, несмотря на ограничения со стороны Samsung.

Samsung давно является спонсором Олимпийских игр и уже несколько циклов подряд выдает смартфоны всем олимпийцам и паралимпийцам.

Россияне получали подарки даже на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году и в Пекине — 2022, где уже выступали без флага и гимна — в нейтральном статусе.

Однако после 2022 года Samsung отказался выдавать смартфон россиянам. На Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже — 2024 и в Милане — 2026 нейтральные спортсмены из России остались без обязательных подарков именно от этого спонсора.

«Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили, — говорил трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин в комментарии Metaratings. — Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено».

Отказ вручить россиянам олимпийский смартфон назвали «жлобством»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев раскритиковал Samsung за избирательное отношение к российским спортсменам.

«Это жлобство и стыдобища со стороны организаторов. Это вообще просто позорище. А чего питание не отрубили нам?

Мне кажется, МОК должен обязательно вмешаться в эту ситуацию и решить эту проблему. Стыдно за организаторов, что такие вещи допускают. Всем нашим спортсменам, которые не получили смартфоны от организаторов, мы купим и телефоны, и планшеты, чтобы у них была помощь в организации тренировочного и спортивного процесса. Как ребята вернутся с Игр, мы закроем этот вопрос, этот стыдный поступок организаторов Олимпийских игр», — сказал Свищев «Матч ТВ».