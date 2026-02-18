Размер шрифта
Суд арестовал главу комитета по госзаказу Петербурга

Суд арестовал главу комитета по госзаказу Петербурга по делу о превышении полномочий
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд заключил под стражу председателя комитета по госзаказу Петербурга Дениса Толстых, его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения. <…> Срок меры - 15 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант против меры возражал, просил более мягкую.

Обстоятельства дела Дениса Толстых аналогичны делу его подчиненного Егора Леонова, ранее задержанного и занимавшего пост начальника отдела централизованных закупок и межведомственного взаимодействия в комитете. Обоим вменяется в вину искусственное ограничение доступа одних компаний к контрактам и обеспечение победы других.

До этого оперативники управления ФСБ по Саратовской области задержали начальника межмуниципального отдела МВД «Вольский» полковника полиции Алексея Панферова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее в Татарстане задержали за взятку специалиста дочерней компании ОЭЗ «Алабуга».
 
